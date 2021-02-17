«Степень российской островной свободы вызывает вопросы»

«Россия — последний остров свободы» — с таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента. В подтверждение своих слов спикер привел примеры притеснения свободы слова на Украине, в Прибалтике, а также ситуацию в США. До этого Володин участвовал во встрече президента Владимира Путина с лидерами думских фракций. Одной из главных тем обсуждения также было неконструктивное поведение Запада. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет от власти конкретных подтверждений тезисов председателя Госдумы.

Как и предполагалась главным вопросом открытой части встречи Владимира Путин с лидерами парламентских фракций были социальные вопросы. Права гражданина на свободный труд, достойную жизнь, пенсии и зарплаты должны соблюдаться. Президент начал с того, что общество требует ощутимых перемен, и предстоящие выборы должны быть конкурентоспособными, проходить на альтернативной основе. И кто на них победит, решать исключительно избирателю.

Кроме того, глава государства прочитал, как он выразился, «большой партийной четверке» лекцию о международном положении и о месте России в современном мире, который, надо сказать, желает лучшего. Можно рискнуть предположить, что это и есть главный тезис, который решили в очередной раз озвучить. Смысл такой — западный мир, который мнит себя свободным, на самом деле таковым не является. «Посмотрите, на Украине взяли три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера, и все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну, вот как это можно прокомментировать? Никак. Это использование инструментов для достижения своих собственных геополитических целей»,— заявил Путин.

В этой связи важно понимать, что происходит вокруг «Северного потока-2». Это иллюстрация негативной роли Запада. Путин говорит: «Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине вот и все. На самом деле все достаточно примитивно». Что все это значит? Мы ни в коем случае не должны допустить иностранного вмешательства в наши выборы, потому что их стандарты и подходы ничего общего не имеют со свободой и демократией.

В свою очередь глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов развивает тему «моральных уродов» — понятно, о ком идет речь. Наверное, это как раз тем, кто воплощает в жизнь всю эту чуждую иностранную политику: «Сегодня не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов. Считаем, что это не единичная патология, а часть большой кампании по борьбе с нашей исторической памятью»,— говорит Неверов.

Затем уже на думской «пленарке» Вячеслав Володин произносит очередную историческую фразу: «Россия — последний остров свободы. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все. Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет». Ну что же, ни убавить, ни прибавить.

«Путин — это Россия. Россия — последний остров свободы». Последний рубеж — красиво. Хорошо, тогда давайте в противовес загнивающему Западу докажем силу этого утверждения.

Разрешим любые СМИ, митинги, собрания, допустим до выборов независимых кандидатов. Вот и президент на это указал. Чтобы голос меньшинства тоже звучал и чтобы победителя определял избиратель, а не чиновник.

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А то ведь, к сожалению, находятся те, кто не очень согласен с данным утверждением. Степень российской островной свободы вызывает вопросы.