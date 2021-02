Альбомы февраля

Стивен Уилсон The Future Bites

Стивен Уилсон — непререкаемый авторитет в современном сложном роке. Первая ассоциация в связи с его именем — прог-роковая группа Porcupine Tree, и это при том, что ее последний альбом вышел в 2009 году и впоследствии музыкант выпускал только сольные альбомы. Меломаны затаив дыхание наблюдают за тем, как волосы Уилсона становятся все короче, а музыка — все более коммерческой. На самом же деле любовь Уилсона к прогрессив-року только крепчает. На протяжении последних 12 лет он занимается ремикшированием классических альбомов King Crimson, Jethro Tull, Yes и Gentle Giant. Совсем не отдать должное своим кумирам Стивен Уилсон не смог даже на новом, поп-ориентированном альбоме «The Future Bites». Основные треки решены в стилистике электронных записей Muse, поздних хитов Duran Duran и чуть ли не Робби Уильямса. Но отголоски Pink Floyd появляются уже в пятом треке «Eminent Sleaze», а седьмой, «Personal Shopper», длится девять минут. Сможет ли Стивен Уилсон повторить судьбу Питера Гэбриела, который из рокера-авангардиста превратился когда-то в героя MTV? Судя по новому клипу «Self», амбиции у него именно такие.

Посторонние Росгипноз

В первый полноформатный альбом санкт-петербургской группы «Посторонние» вошли как новые песни, так и треки, уже выходившие на EP и отдельными синглами. Так что лонгплей группы — скорее испытание слушателя на прочность. «Росгипноз» погружает в материал, который не хочется называть рэпом. Это стихи, утопленные в электронный бит и пропущенные через головокружительные синтезаторные фактуры. Альбом начинается с песни «VHS», которая представляет собой комментарий к бесконечному сеансу в видеосалоне, тексты «Посторонних» полны образов из любимых музыкантами фильмов, и все прослушивание можно представить себе как игру: сколько отсылок к кино опознаешь с первого раза? По плотности культурного контекста «Росгипноз» можно сравнить с «Горгородом» Оксимирона, но отчаянно-дерзкая манера читки напоминает скорее Дельфина. Культурная столица «Посторонних» состоит не только из кинозалов, библиотек и баров, но и буквально по тексту из улиц с разбитыми фонарями.

Билл Чемплин Livin’ For Love

Американского пианиста и автора песен Билла Чемплина чаще всего упоминают в связи с его работой в группе Chicago, особо почитаемой в наших краях поклонниками джаз-рока с ресторанным потенциалом. Чемплин пришел в группу в 1981 году, успел записать дуэт с вокалистом Chicago Питером Сетерой «Hard Habit To Break» и до 2009 сотрудничал с ее основателями Робертом Лэммом, Джеймсом Панкоу и Ли Локнейном. Однако у Чемплина все же был в группе статус приглашенного музыканта, и, покинув ее, он спокойно продолжил играть и записывать собственные песни. «Livin’ For Love» — 11-й сольный диск Билла Чемплина, в котором нет ничего, что могло бы удивить поклонников. Это все тот же R’n’B и джаз-рок, который он помогал когда-то сочинять Earth, Wind And Fire («After The Love Has Gone») и Джорджу Бенсону («Turn Your Love Around»). Правда, альбому не хватает грува Earth, Wind And Fire и прозрачности классических записей Бенсона. Главное, что сообщает нам «Livin’ For Love»,— такую музыку в принципе еще делают. Чемплин делает ее жизнерадостно и уверенно, насколько это по плечу 73-летнему жителю Санта-Барбары, который недавно едва не умер от рака и потерял сына.

Artemiev +(плюс)

Четвертый студийный альбом Павла Артемьева и его группы начинается с песни, неожиданно близкой Биллу Чемплину и всей этой джаз-фанковой стилистике, но вообще под обложкой «+(плюс)» собраны песни, звучащие вроде бы по-разному. У альбомов Artemiev есть одно постоянное качество — Павел выпускает добрую музыку в теплых тонах, словно прошедшую специальную химическую очистку от любых грубых фракций и вредных примесей. Это одновременно и плюс (указанный в заглавии), и главная сложность. В наших краях артисту непременно необходима зазубрина, шероховатость, пятно, что-то, что остановит на себе взгляд или слух. Павел Артемьев слишком хорош для коммерческого музыканта. Статный, одаренный парень с хорошим вкусом. Да еще девушки с ним: в песне «Миллионы» Артемьеву помогает джазовая певица Саша Фрид, в «Инстинктивно» — благополучная московская барышня Муся Тотибадзе. У песен на «+(плюс)» запоминающиеся мелодии и аранжировки, устремленные в светлое завтра. К концу альбома начинаешь думать о том, что у этого парня все же есть темная сторона и пара скелетов в шкафу. Может быть, плохой Артемьев когда-нибудь тоже запишет альбом.

Юрий Стоянов Где-то

Народный любимец Юрий Стоянов — вполне приличный гитарист, хотя до поры до времени об этом знали только его близкие друзья. Но среди них есть и музыканты, так что эта суперспособность актера рано или поздно не могла не стать достоянием широкой публики. Настолько широкой, что запись «Квартирника у Маргулиса» с участием Стоянова набрала в YouTube больше просмотров, чем, например, «Квартирник» с Леонидом Агутиным. Юрию Стоянову сделали убедительные аранжировки, которые подходят сдержанному, очень личному бардовскому материалу альбома. В песнях нет выдуманных историй и героев. Герои — дочери актера («Сапожник»), жена («Гусарский романс»), мать («Ташкент»), актеры БДТ, близкие друзья и, конечно, верный компаньон по «Городку» Илья Олейников. От Стоянова ждут смешного, но в своем бардовском амплуа он явно хочет быть другим, драматичным, следовать доброй традиции отечественной актерской песни. Голосу Стоянова пока недостает харизмы, которая заставляла слушать по кругу записи, скажем, Олега Даля или Андрея Миронова. На концертах это может компенсироваться конферансом, но концертов пока нет. Зато есть время поработать над вокалом.

Ли Рокер Gather Round

Группа Stray Cats появилась на свет в 1979 году. К тому времени Элвис Пресли уже два года как лежал в могиле, и рокабилли нужна была свежая кровь. По степени узнаваемости звук Stray Cats можно было сравнить с AC/DC, ZZ Top или Motorhead. На протяжении 12 лет они безраздельно властвовали в классическом рок-н-ролле, а потом взяли длинную паузу и только в 2019-м записали новый диск. «Gather Round» — 14-й сольный альбом контрабасиста Stray Cats Ли Рокера и первый, состоящий целиком из собственного материала музыканта, который был создан во время локдауна. Однако песни сочинялись не в четырех стенах, а в машине, во время поездки по 20 американским штатам, в которую Рокер взял свою жену Дебору. На то, чтобы сочинить десять песен, им потребовалось шесть тысяч миль. Саунд у «Gather Round» абсолютно элвисовский, что неудивительно: Ли Рокер — отпетый фанат Пресли и коллекционер разнообразной меморабилии. А еще это абсолютно хитовый альбом. Кажется, будто знаешь эти песни всю жизнь, хотя написаны они практически вчера.

Павел Пиковский, Сергей «Чиж» Чиграков Передай другому

30 лет назад Сергей Чиграков волшебным образом скрестил энергию американского блюза с цыганским романсом, бард-роком, частушками и даже тюремной песней — жанрами, которые чувствуют себя на 1/7 части суши гораздо лучше, чем блюз. Последний альбом у Чижа вышел в 2001 году, и с тех пор он только в качестве гостя появляется на пластинках коллег. На обложке альбома «Передай другому» имя Сергея Чигракова значится на равных с именем автора-исполнителя Павла Пиковского. Но нового авторского материала Чижа здесь тоже нет. К песням Пиковского музыкант отнесся максимально ответственно — записал голос и гитары, а также с выражением прочитал стихи. К тому же у дуэта были прекрасные коллабораторы — Олег Митяев, Владимир Кристовский, Евгений Маргулис и покойный ныне клавишник «Аквариума» Борис Рубекин. Самим же песням этого альбома — как и русской бардовской песне в целом — свойственны сентиментальность, многословность и специальное чувство юмора, близкое КВН. От Чижа ждешь чего-то другого. Все же хиппи и барды — немного разные биологические виды.

Anacondaz Перезвони мне +79995771202

В конце 2019 года группа Anacondaz выпустила EP «Мои дети не будут скучать», который звучал как репортаж с протестующих улиц, но на деле оказался предсказанием — настоящие уличные столкновения были еще впереди. Anacondaz пишут самые острые протестные песни на русском языке, но не без едкой самоиронии — подобно их боевому товарищу Noize MC. Альбом «Перезвони мне +79995771202» начинается с песни «Когда-нибудь», созвучной как потешным псевдоутопиям Нойза, так и классической песне «О любви» упомянутого выше Сергея Чигракова. И если в «О любви» герой-рокер застывал в шаге от благополучной эстрадной карьеры, то для поколения Anacondaz граница компромисса пролегает между суровым гастрольным бытом начинающих альтернативщиков и налаженной жизнью конформистов с гитарами. Новый альбом Anacondaz — прежде всего разборки с собственной популярностью и порожденными ею комплексами. Anacondaz отлично знают не только преимущества своего статуса, но и его побочные эффекты. Anacondaz в этом альбоме — сами себе психоаналитики, и готовы защитить общество от самих себя. Хотя суровой протестной фактуры здесь тоже хватает.

Slowthai Tyron

Анонсируя новый альбом, Slowthai (Тайрон Кэймон Фрэмптон) писал: «Я далеко не ангел, но многое узнал о себе, пока сочинял эти песни, и, надеюсь, у меня получится стать лучше. Надеюсь, этот альбом может стать для кого-то лучом света в темноте. Круто быть самим собой, остальное — шлак. Учитесь, растите, поднимайтесь над собой каждый день». Для того чтобы преподать этот урок в более развернутой форме, 26-летнему английскому рэперу потребовалось содействие коллег — Скепты, Эйсепа Роки, Дензела Карри, Маунта Кимби, а также мечтательного электронщика Джеймса Блейка («Feel Away»). Первая половина альбома «Tyron» — довольно предсказуемый уличный речитатив, погруженный в мрачные реалии 2021 года. Здесь Slowthai полемизирует со сторонниками cancel culture, рефлексирует на тему своей наркотической зависимости и дает грустные политические комментарии. Вторая часть также полна рефлексии, но звук здесь более американский, а настроение — более расслабленное. Бунтари тоже бывают сентиментальными.

Мэдлиб Sound Ancestors

Мэдлибу (Отису Джексону-мл.) 47 лет, время борьбы с внутренними демонами у него в далеком прошлом, а те, которых он не победил, останутся с ним до конца. «Sound Ancestors» — это иное измерение городской музыки по сравнению с «Tyron». Мэдлиб годится Слоутаю в отцы, но важнее то, что он производит свою музыку из принципиально иных веществ. На первом за много лет альбоме Джексон-младший взял в компаньоны старого товарища Кирана Хебдена (сценический псевдоним — Four Tet), который помог ему соткать музыкальную ткань альбома из звуков живого джаза, фламенко-гитары, африканских ритмов и семплов, взятых с никому не известных соул-пластинок. Речитатив здесь присутствует на правах источника идей, но не главного героя. «Sound Ancestors» — рэп-альбом без рэпа, несмотря на то что именно поколение Мэдлиба создавало язык классических рэп-записей. После смерти Джея Диллы в 2006-м и МФ Дума в прошлом году Мэдлиб остался последним продюсером с таким складом ума. А Four Tet сделал так, что бит словно прорастает сквозь мелодии.

