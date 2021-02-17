Ярославской школе искусств купили музыкальные инструменты на 5 млн рублей

В Ярославле для детской школы искусств №5 были приобретены новые музыкальные инструменты на общую сумму 5 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что всего в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году обновят материальную базу три городские детские школы искусств. Кроме школы искусств №5, музыкальные инструменты и оборудование закуплены для детских школ искусств №3 и имени Л.В. Собинова.

По словам директора детской школы искусств № 5 Галины Тюкиной, их школа в 2020 году отметила 100-летие со дня образования.

«Участие в нацпроекте стало для нас настоящим подарком. Теперь у нас есть возможность приобрести музыкальные инструменты, учебное оборудование и литературу. Сейчас мы уже купили новый рояль в концертный зал, а также два пианино в учебные классы. Надеюсь, новые инструменты повысят качество исполняемых произведений и помогут воспитать победителей конкурсов»,— отметила госпожа Тюкина.