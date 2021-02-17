«Садовому кольцу» разрешили застройку вблизи Кошкиного леса

Администрация Уфы по итогам общественных обсуждений одобрила проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Нуреева, Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. Эти земли, предназначенные под строительство жилья и объектов социального назначения, соприкасаются с городским лесом, известным как Кошкин, что вызвало обеспокоенность местных жителей. Ряд активистов выступили против застройки, опасаясь, что Кошкин лес может пострадать. В свою очередь, девелопер, группа компаний «Садовое кольцо», заверил, что на месте леса не будет вестись застройка: его облагородят и превратят в парк. Строительство нового жилого комплекса компания обещает вести под общественным контролем рабочей группы, в состав которой пригласят местных жителей.



В прошлом году на строительный рынок Уфы зашел новый девелопер — группа компаний «Садовое кольцо». Компания обещала за свой счет достроить ряд проблемных объектов. В частности, несколько жилых комплексов, начатых, но не завершенных уфимской ГК «Госстрой». Дольщики, купившие квартиры в домах «Госстроя», должны были въехать в них несколько лет назад. В декабре и январе вложившиеся в ЖК «Белая река» уфимцы, благодаря возобновившему стройку «Садовому кольцу», начали получать ключи от своего жилья.

Объем инвестиций, необходимых для решения проблем части дольщиков в столице Башкирии, застройщик оценил в почти 3,5 млрд руб. Как заявляли в компании, возвращать вложенные средства они планируют, в том числе через продажу квартир в новых жилых комплексах. Предполагается, что эти объекты будут построены на компенсационных участках, которые «Садовое кольцо», по договоренности с властями республики и города, сможет арендовать без торгов.

Помимо ожидаемых компенсационных земель, «Садовое кольцо» также получило несколько участков возле Кошкиного леса в результате сделки с «Госстроем». Последний планировал построить там жилой комплекс, но не реализовал проект из-за начавшихся финансовых проблем. Никакого благоустройства расположенного по соседству Кошкиного леса тогда не предусматривалось, отмечают в ГК «Садовое кольцо».

На территории площадью 57 га, ограниченной улицами Нуреева, Бабича, Сипайловской и бульвара Давлеткильдеева, сейчас находятся городские леса, частные дома, участки под строительство и заброшенные сады. Московский девелопер разработал и представил свой проект застройки. Однако на этот раз, по словам представителей «Садового кольца», власти Уфы поставили перед ними условие: разрешение на строительство жилого комплекса выдадут, только если застройщик за свой счет приведет в порядок Кошкин лес.

Теперь планом также предусмотрено строительство двух детских садов (на 100 и 175 мест) и школы (на 1 тыс. мест) рядом с будущим жилым комплексом. Кроме того, как ранее заявлял управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкирии Михаил Фельдман, 450 млн руб. из заработанных на этом проекте средств застройщик направит на достройку проблемных объектов «Госстроя»: например, секций В и Г ЖК «Белая река».

Новости о том, что компания из Московской области будет строить дома рядом с лесным массивом, вызвали обеспокоенность у местных жителей. Активисты заявляли, что Кошкин лес — единственное зеленое место в Глумилино и они опасаются, что застройщик начнет вырубать деревья.

Представители ГК «Садовое кольцо», в свою очередь, заверили, что на территории леса не будет вестись стройка, его облагородят и превратят в парк, в котором будет несколько зон для горожан. Кошкин лес, как пообещал девелопер, «станет местом круглогодичного досуга». В парке обещают проложить пешие маршруты, в том числе с минимальным перепадом высот для удобства пожилых людей, обустроить детские площадки, зоны для выгула собак, беговые дорожки, велотрассы, специальные трассы для прогулки на лыжах и спуски для катания на санках, благоустроить родники и провести освещение. На эти цели, по подсчетам «Садового кольца», понадобится около 100 млн руб. Михаил Фельдман отмечал, что проект жилой застройки будет реализован «с условием максимально бережного обращения с природным объектом».

Активисты на эти аргументы отреагировали скептически. Во время организованного газетой «Комсомольская правда в Уфе» круглого стола с участием девелопера, республиканских и городских властей, общественников и жителей района они говорили, что не доверяют строителям, так как уже неоднократно слышали немало обещаний от многих девелоперов и видели «красивые картинки», а в итоге получали «только бетонные коробки».

Экоактивистка, член Совета по правам человека при главе Башкирии Кристина Абрамичева заявляла порталу СМИ, что в районе не хватает магазинов и социальных объектов, а «часть леса, которая еще есть — единственная отрада для людей, которые здесь живут».

Во время пресс-завтрака, организованного «Коммерсантъ-Башкортостан», коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин сказал, что в компании не ожидали получить негативную реакцию на проекты благоустройства. «Первый раз мы с этим столкнулись. Конечно же, мы с готовностью откликнулись и считаем, что самое правильное — дать как можно больше информации, что же мы и собираемся сделать. Наша компания, в первую очередь, хочет сделать больше, лучше и приятнее для жителей Уфы», — говорил господин Баталин.

На аргумент местных жителей о непригодности участка для строительства из-за карстовых пустот заместитель министра по строительству Артем Ковшов сказал, что разрешение на строительство выдается только после экспертизы, которая определяет пригодность и безопасность участка и отметил, что «у нас весь город в карстах». Он предложил подписать дополнительный документ с застройщиком и прописать в нем обязательство благоустроить лес.

«Мы предложили схему работы, и Минстрой Башкирии поддержал нас: мы подпишем инвестиционное соглашение о том, что ГК „Садовое кольцо“ обязуется выделить свыше 100 млн руб. на благоустройство леса, — заявлял Михаил Фельдман. — Подпишем не „когда-нибудь“, а одновременно с выдачей разрешения на строительство. Там четко следует одно из другого, и мы потом не сможем отказаться. В этом заключаются гарантии для людей».

Проект был вынесен на общественные обсуждения, в котором могли принять участие жители близлежащего к данным территориям микрорайона. Межведомственная комиссия горсовета Уфы по проведению общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности сообщила, что по итогам обсуждений в поддержку проекта поступило шесть предложений от собственников земельных участков и зданий, а также горожан, проживающих в этом районе.

Всего в поддержку проекта было подано 573 обращения, против — 462. Эти обращения, как сообщили в горсовете, были поданы гражданами, не предоставившими документы, подтверждающие право участвовать в общественных обсуждениях. Межведомственная комиссия признала общественные обсуждения состоявшимися и рекомендовала к утверждению проект «при условии учёта всех предложений, которые были признаны комиссией целесообразными».

Администрация Уфы, в свою очередь, объявила об утверждении проекта, что дало ГК «Садовое кольцо» право приступать к реализации плана застройки и благоустройства Кошкиного леса.

Для контроля за реализацией проекта и сохранности Кошкиного леса, по предложению застройщика, будет сформирована рабочая группа. По словам представителей девелопера, вступить в нее пригласят жителей микрорайона Глумилино. Подробности порядка формирования группы планируется объявить позже.