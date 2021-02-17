Уральский институт РАНХиГС: 82% опрошенной молодежи считают, что имеют право выходить на несогласованные акции

Около 82% опрошенных молодых людей считают, что имеют право выходить на несанкционированные акции протеста, следует из исследования ученых Уральского института управления РАНХиГС. Согласно результатам исследования, 51% молодых людей относятся к протестным акциям положительно, еще 28,5% заявили, что принимали в них участие.

«К сожалению, подавляющее большинство респондентов считают, что граждане имеют право выходить на несогласованные акции протеста. Такое представление противоречит российскому законодательству и требует проведения разъяснительной работы среди молодежи»,— сказала руководительница исследовательского коллектива Татьяна Зерчанинова.

Опрос проводился среди более 2 тыс. россиян в возрасте от 14 до 30 лет в рамках научного проекта «Институциональные факторы гражданского участия молодежи в местном самоуправлении: модель социального партнерства». Его целью было выявить потребность и опыт участия молодежи в местном самоуправлении, формы активности и протестный потенциал.

Ученые пришли к выводу, что большинство молодых людей не имеют опыта участия в местном самоуправлении в традиционных формах, среди которых референдумы, публичные слушания, обращения в органы самоуправления и другие. В то же время более 50% опрошенных участвовали в благотворительности, волонтерстве и мероприятиях для молодежи.

Михаил Мананников