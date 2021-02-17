В Ростовской области директора птицефабрики подозревают в преднамеренном банкротстве

В отношении директора одной из птицефабрик Волгодонского района возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемый взял кредит на свою фирму и выступил в качестве поручителя как физическое лицо. Организация не выполнила кредитные обязательства. Директор заведомо вывел имущество на аффилированных лиц по заниженной стоимости, а после сделки банк обратился с заявлением в суд и предприниматель был признан банкротом. Сумма ущерба кредиторам составила около 15,5 млн руб. В отношении руководителя фирмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Шинкарева