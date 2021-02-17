Арбитражный суд Ростовской области в 2020 году рассмотрел 36,6 тыс. дел

В 2020 году в Арбитражном суде Ростовской области было рассмотрено более 36,6 тыс. дел, что на 12,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что в прошлом году в суд поступило на 5,5% меньше дел, чем в 2019, а именно 43,6 тыс. дел. При этом судебная нагрузка характеризовалась как предельно высокая, потому что на одного судью в месяц приходилось 145,9 дел и заявления при средней нагрузке чуть более 100 дел и заявления. Этот показатель в 2019 году составлял 142,4 дела.

В 2020 году доля заявлений о банкротстве увеличилась по сравнению с 2019 годом (8,5%), составив 13,2%. В рамках дел о банкротстве было рассмотрено более 27,4 тыс. заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий (+25,7% по сравнению с 2019 годом). Кроме того, в 2020 году было рассмотрено 1,7 тыс. заявлений о применении обеспечительных мер, что на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, судом было выдано 25,9 тыс. исполнительных листа на взыскание 36 млрд руб., а также 7,2 тыс. исполнительных листов на взыскание 59 млн руб. в доход федерального бюджета.

Наталья Шинкарева