Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших программ рефинансирования 2020 года

При составлении годового рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков Топ-100 по активам, а также учли накопленные позиции банков в профильных рейтингах портала за весь период 2020 года. При ранжировании продуктов анализировались не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.
Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а так же о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».