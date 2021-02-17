Комитет заксобрания поддержал новые правила установки НТО

Комитет заксобрания Пермского края по госполитике и местному самоуправлению рассмотрел поправки в региональные законы «О градостроительной деятельности» и «Об административных правонарушениях», подготовленные фракцией «Единая Россия». Данные изменения регулируют размещение нестационарных торговых объектов (НТО) во дворах.

По словам депутата Сергея Ветошкина, законопроект устанавливает понятие «дворовая территория». Данное пространство делится на две части: основную и вспомогательную. Первая предназначена для размещения обязательных объектов благоустройства (детские и спортивные площадки, места для отдыха, тротуары, внутренние проезды, места для накопления отходов, парковки, фонари), а вторая — для дополнительных, в том числе НТО. План вспомогательной части двора и места для размещения киосков должны быть обозначены в паспорте благоустройства территории.

За нарушения при установке НТО предлагается установить штрафы: 1–2 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов поддержал инициативу единороссов. «На проект есть положительное заключение губернатора. Конечно, вопрос вызывает много дискуссий. Но при этом мы часто забываем, что размещение НТО на придомовых территориях наносит серьезный ущерб бизнесу, который располагается в коммерческой недвижимости на первых этажах, в пристроенных помещениях. Считаю, что размещение НТО не должно противоречить проектным декларациям, заявленным при строительстве домов»,— отметил вице-премьер.

Несколько депутатов спросили, кто именно будет заниматься оформлением паспортов и контролем за исполнением закона. «Утверждение паспортов, контрольно-надзорная деятельность, выдача предупреждений (при необходимости) закрепляются за муниципальными органами власти»,— ответил Алексей Чибисов.

Руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун поинтересовался, как проект оценивает краевая прокуратура. «Законопроект подлежит серьезной доработке, но может быть принят в первом чтении»,— пояснила старший помощник прокурора Вероника Файн.

По итогам обсуждения комитет большинством голосов рекомендовал рассмотреть и принять проект в первом чтении на заседании 18 февраля. В случае принятия законопроекта во втором чтении он вступит в силу с 1 сентября 2021 года.