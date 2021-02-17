В Зауралье тюменского адвоката отправили в колонию за обман клиентки на 24 млн рублей

Белозерский районный суд Курганской области вынес приговор члену Тюменской областной коллегии адвокатов, обвиняемой в мошенническом хищении 24 млн руб. у клиентки. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд и следствие установили, что в 2015-2017 годах адвокат убедила клиентку, муж которой был осужден за покушение на убийство, в том, что имеет связи среди высокопоставленных сотрудников силовых структур и за вознаграждение сможет договориться с ними об освобождении супруга. Жительница Курганской области частями передала юристке 24 млн руб., а когда осознала, что ничего не происходит обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал адвоката виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подсудимая свою вину не признала. Приговор не вступил в законную силу.