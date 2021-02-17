В Астраханской области экс-сотрудница МВД использовала поддельный диплом при трудоустройстве

В Ахтубинском районе Астраханской области суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Ахтубинскому району. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Об этом сообщили в СУ СКР.

Установлено, что обвиняемая до 1998 года приобрела поддельный диплом о высшем образовании, который представила в отдел кадров, после чего была принята на службу в органы внутренних дел. Этот факт выявили сотрудники УФСБ по региону.

Суд назначил бывшей сотруднице полиции наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Мария Шахрай