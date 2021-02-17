В Казани одобрили предложение о повышении стоимости проезда до 35 рублей

Госкомитет Татарстана по тарифам одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани до 35 руб. Об этом “Ъ-Казань” сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идет лишь о стоимости проезда за наличный расчет. В остальных случаях цена поездки останется прежней.
В пресс-службе добавили, что в данный момент документ о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани отправлен в Минюст Татарстана. Изменения вступят в силу через десять дней после публикации официального постановления министерства.
Напомним, с просьбой повысить стоимость проезда в Казани ранее обратились местные перевозчики.