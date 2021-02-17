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Ижевск. Удмуртия

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48 обманутых дольщиков в Ижевске получили свои квартиры

Ввод в эксплуатацию дома №1 ЖК «Кислород City» в Ижевске позволил решить проблему 48 обманутых дольщиков. Их права восстановили через республиканский закон №42-Р3, который применяется в отношении объектов, чье строительство не было начато, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Так к примеру застройщик дома на ул. Льва Толстого, 28 не имея разрешительных документов заключал договоры с дольщиками. Соответственно люди остались без денег и без жилья»,— говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в реестре обманутых дольщиков, реализация прав которых возможна только через указанный республиканский закон, находятся 180 человек. Права 11 из них восстановят в текущем году.

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