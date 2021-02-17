Кубань занимает восьмое место в России по поголовью коров

На начало 2021 года в Краснодарском крае поголовье коров составило 212,2 тыс. голов, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на издание Milknews. Это восьмой показатель в стране.

В пятерку лидеров по результатам начала текущего года входит Дагестан (462,6 тыс. голов), Башкортостан (386,8 тыс.), Татарстан (335,5 тыс.), Ростовская область (302,1 тыс.) и Алтайский край (288,2 тыс.).

Поголовье коров в России к концу прошлого года составило 7,89 млн голов, что на 0,9% ниже уровня 2019 года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, по итогам 2019 года Краснодарский край также занимал восьмое место в стране по поголовью коров. По состоянию на начало 2020 года их насчитывалось 210 тыс. шт., что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Андрей Ульченко