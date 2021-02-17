В Ярославской области за год произошло более 1,6 тысяч ДТП

За 2020 год в Ярославской области отмечено снижение количества ДТП с пострадавшими и погибшими на 19%, сообщил начальник областного управления ГИБДД УМВД России Антон Царев на брифинге 17 февраля. Он отметил, что всего за прошлый год в регионе произошло 1695 ДТП с пострадавшими и погибшими.

По словам господина Царева, в прошлом году количество погибших в результате ДТП снизилось на 3% (162 случая), а количество пострадавших в ДТП на 21,2% (2136 случаев).

В Ярославской области за 2020 год зарегистрировано 148 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, что на 24,9% меньше 2019 года. В ДТП с детьми погибли четыре ребенка, еще 162 несовершеннолетних получили ранения. Количество дорожных происшествий с участием детей-велосипедистов в прошлом году снизилось на 63% (7 случаев).

По данным начальника ГИБДД, в регионе снизилось количество аварий с участием водителей с признаками опьянения на 13% (255 случаев). Всего в прошлом году выявлено 5199 пьяных водителей, возбуждено 738 уголовных дел за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения.

Дарья Сабаева