30 бригад энергетиков «Россети Кубань» устраняют последствия снегопада в горных поселках Сочи 30 бригад и 35 единиц специальной техники компании «Россети Кубань» задействованы в устранении последствии снегопада на линиях электропередачи распределительной сети в горных районах Сочи. Причиной нарушения энергоснабжения стало сильное снегоналипание на деревья

Восстановительные работы в горных районах осложнены заснеженными дорогами и невозможностью проезда спецтехники мобильных бригад энергетиков.

Для энергоснабжения соцобъектов задействованы семь передвижных резервных источника энергоснабжения.

В работах в целом по сочинскому энергорайону задействованы более 100 специалистов. В энергорайон дополнительно направлены 14 бригад из других филиалов компании для оказания помощи сочинским коллегам.

Энергетики Сочинских электрических сетей переведены на особый режим работы. Отрабатываются также заяви, которые поступают от бытовых потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.