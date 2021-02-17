Accenture выделила технологические тренды ближайших лет для бизнеса

Консалтинговая компания Accenture подготовила доклад «Разыскиваются лидеры: Мастера перемен в момент истины», представив ключевые технологические тренды, которые будут влиять на бизнес в ближайшие годы. По мнению авторов доклада, сейчас особенно важным стало лидерство во внедрении цифровых технологий: лидеры наращивают доходы в пять раз быстрее, чем отстающие, притом что в период с 2015 по 2018 год этот разрыв был лишь двукратным. Кроме того, пандемия существенно ускорила цифровое преобразование бизнеса — процесс, на который закладывалось около десяти лет, в итоге проходит за один-два года.

Accenture, в ходе исследования опросившая 6,2 тыс. технологических экспертов и представителей бизнеса, выделила пять основных трендов, связанных с технологиями, на ближайшие три года. Первый из них связан с тем, что способность компаний создавать добавленную стоимость все больше зависит от внедрения ими технологий и создания конкурентоспособных IT-систем, а потому все компании отчасти становятся технологическими. Второй касается так называемых цифровых двойников — виртуальных копий реальных производств, цепочек поставок и т. д., их значение также будет расти в ближайшие годы. Третий важный тренд — демократизация инновационных решений, при которой все чаще рядовой сотрудник может быть инноватором, технологически оптимизирующим свою работу. Четвертый тренд связан с третьим, речь идет о DIY («сделай сам») на рабочем месте — это означает, что люди, прежде всего в условиях удаленной работы, сами создают себе рабочее пространство в самых разных местах: дома, в офисе или где-то еще. Наконец, последний тренд — создание сложных экосистем с большим количеством участников.

«В России тенденция создания единой цифровой базы как фундамента развития существует уже давно. Многие компании целенаправленно занимаются повышением технологических навыков сотрудников, ожидая от них новых идей применения технологий на рабочих местах,— отмечает управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева.— В России одними из самых первых начали использовать удаленное обучение, адаптировали системы контроля не только лица, но и температуры при входе в помещения, быстро масштабировали сети доставки всего и вся в любую точку».

Яна Рождественская