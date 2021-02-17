Стоимость проезда в Орле могут поднять до 24 рублей

Администрация Орла анализирует предложение перевозчиков о повышении тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Компании предлагают поднять его с 20 до 30 руб., власти считают справедливым ввести дифференцированный тариф, когда проезд за наличные будет стоить 24 руб., по карте — 21 руб. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадима Ничипорова, одна из «причин неблагополучной ситуации с соблюдением интервалов движения и выпуском автобусов на линию» — нехватка водителей.

«Места за рулем автобусов, трамваев и троллейбусов пустуют, поэтому графики полностью не закрываются, и качество остается на низком уровне. Возможный выход из этой ситуации, чтобы перевозчики начали самостоятельно ковать для себя кадры. Привлекали заинтересованных водителей, обучали их за свой счет на категорию D, а затем обеспечивали работой. Перевозчики регулярно несут финансовые затраты и помимо этого. В среднем на 20% увеличились цены на топливо, запчасти и автобусы. А требования мягче не становятся»,— рассказал господин Ничипоров.

Перевозчики предложили повысить тариф сразу с 20 до 30 руб. «Это недопустимо высокий тариф,— сказал заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Орла Михаил Кузнецов.— Наше предложение: 21 руб. при безналичной оплате, 24 руб. — при наличной оплате. Такие расчеты будут представлены городскому совету депутатов».

Как заключили в городской администрации, в Орле «один из самых низких тарифов» на пассажироперевозки в Центральном федеральном округе, а проблема с водительским составом и выпуском транспортных средств — «одна из самых крупных». Предполагается, что вопрос о повышении тарифов будет вынесен на мартовскую сессию горсовета.

Сергей Калашников