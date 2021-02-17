В группе «Мечел» появился заместитель директора по экологии

В организационной структуре ПАО «Мечел» появилась новая должность – заместитель генерального директора по экологии и природоохранной деятельности. На пост назначен Владимир Осокин, ранее работавший советником руководителя компании, сообщает пресс-служба ПАО «Мечел».

В новом качестве господин Осокин будет курировать комплекс вопросов, связанный с модернизацией производства и реализацией экологических программ, внедрением современных методов управления природоохранными процессами, а также осуществлять общий контроль за исполнением экологической политики группы «Мечел».

Владимир Осокин окончил Братский индустриальный институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства» и Красноярский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В 2006-2009 годах был помощником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. В 2009-2018 годах занимал руководящие посты в Министерстве природных ресурсов и экологии России. С 2019 года работал в должности советника гендиректора ПАО «Мечел».