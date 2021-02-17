Правительство региона решило привлечь частных инвесторов для ремонта автостанций

Краевые власти планируют привлечь частных инвесторов для ремонта автовокзалов и автостанций на территории региона. Об этом на заседании правительства Прикамья сообщил глава регионального минтранса Андрей Алякринский. По его словам, уже поступило две заявки на заключение концессионного соглашения.

По данным краевого министерства транспорта, сегодня в Пермском крае действует 7 автовокзалов, 17 автостанций и 28 кассовых пунктов, из них в собственности региона находится 18 объектов. «До конца мая мы должны передать в концессию 18 автовокзалов и автостанций, а также четыре кассовых пункта. Основное условие — в течение двух-трех лет инвестор должен вложить средства в наши автовокзалы и привести их в состояние, соответствующее транспортным нормам и нормам безопасности»,— рассказал господин Алякринский.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попросил также продолжить прорабатывать вопрос привлечения частных инвесторов для строительства транспортно-пересадочных узлов. Отдельно глава Прикамья остановился на создании ТПУ в Краснокамске, откуда в прошлом году начала курсировать «Ласточка». «Помимо существующих остановок электричка должна отправляться из центра города, а для этого надо модернизировать действующую там автостанцию и сделать из нее пересадочный узел»,— отметил господин Махонин.

Напомним, краевые власти совместно с РЖД планируют также построить два крупных ТПУ в Перми — на Перми II и в Мотовилихинском районе.