Путин увеличил предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает предельный возраст пребывания на службе сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Закон был принят Госдумой 27 января и одобрен Советом федерации 10 февраля.

Теперь предельный возраст пребывания на службе для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, составляет 65 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание полковника внутренней службы, он составляет 60 лет.

Для сотрудников, имеющих специальное звание среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы либо замещающих должность среднего начальствующего состава, предельный возраст пребывания на службе составляет 55 лет. Также предусматривается, что за сотрудниками УИС в течение пяти лет сохраняется право на увольнение на основаниях, действовавших до дня вступления в силу изменений.