ПСБ нарастил чистую прибыль

Чистая прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по МСФО за 2020 год составила 25,9 млрд рублей, что на 78% выше, чем за 2019 год.



«Банк продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях. Чистая прибыль увеличилась почти на 80%, рентабельность капитала составила 12,1%. Ключевые источники прибыли — чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы — показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка. Развитие функции опорного банка для предприятий ОПК, активное участие в госпрограммах поддержки бизнеса и населения и органический рост в ключевых бизнес-сегментах способствовали уверенному росту кредитного портфеля и портфеля привлечений. Контроль за операционными расходами на фоне роста объемов бизнеса обеспечил улучшение показателей операционной эффективности банка. При этом консервативная политика управления рисками позволила нам сохранять высокое качество портфеля и комфортную стоимость риска. Сильная динамика ключевых операционных показателей банка была отмечена ведущими рейтинговыми агентствами, что нашло отражение в кредитных рейтингах банка», — прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за 2020 год увеличился на 39% и составил 68,4 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 24%, до 153,9 млрд рублей, а процентные расходы — на 14%, до 85,4 млрд рублей. Рост чистого процентного дохода обусловлен наращиванием объемов кредитования в приоритетных для банка сегментах, а также присоединением ПАО АКБ "Связь-Банк".

Чистая процентная маржа по итогам 2020 года составила 2,8%. В условиях устойчивого снижения ключевой ставки Банком России на протяжении всего 2020 года (с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года снижение составило 2,0 п. п.), ПСБ удалось фактически сохранить докризисный уровень чистой процентной маржи, что стало результатом эффективного управления стоимостью фондирования.

Чистый комиссионный доход в отчетном периоде увеличился на 15%, до 22,1 млрд рублей, драйверами роста послужил комиссионный доход по документарным операциям (+51%), расчетно-кассовому обслуживанию (+14%), банкострахованию (+27%).

Операционный доход увеличился на 43% год к году, до 104,1 млрд рублей, что обусловлено преимущественно ростом объемов бизнеса ПСБ. Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 55 до 50%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю за отчетный период выросли до 13,5 млрд рублей, при этом основной объем резервирования пришелся на второй квартал 2020 года, когда на фоне жестких противопандемийных ограничений и ухудшения макроэкономической ситуации банк, руководствуясь консервативной риск-политикой, увеличил резервирование портфеля МСБ и розничного портфеля. Стоимость риска при этом осталась на уровне 2019 года и составила 0,9 % в 2020 году.

Активы банка год к году увеличились на 28% — до 2,8 трлн рублей по состоянию на 1 января 2021 года (2019 год — 2,2 трлн рублей). Основные источники роста — корпоративное кредитование и портфель ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг за 2020 год увеличился на 28% и составил 779 млрд рублей. При этом доля ценных бумаг на балансе банка сохранилась на уровне 28%, как годом ранее. По состоянию на 1 января 2021 года доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 84% (2019 год — 86%).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 37% и составил 1470 млрд рублей (2019 год — 1071 млрд рублей). По состоянию на 1 января 2021 года корпоративный кредитный портфель вырос на 37%, до 985 млрд рублей, портфель кредитов МСБ — на 67%, до 175 млрд рублей, розничный портфель — на 26%, до 310 млрд рублей. Активное участие банка в программах поддержки МСБ, в рамках которых ПСБ выдал более 57 млрд рублей кредитов, стало основным источником роста кредитного портфеля в этом сегменте. В розничном кредитовании главным драйвером остается ипотека (рост 28% за 2020 год), при этом доля ипотечных кредитов в розничном портфеле банка увеличилась за год с 67 до 68%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, сократилась за год с 3,6 до 3,2% на фоне роста кредитного портфеля. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился за год с 90 до 92 % на конец 2020 года.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 27%, до 2147 млрд рублей. Прирост средств до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, что позволило увеличить долю текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов с 34 до 41% за 2020 год. Объем средств на счетах корпоративных клиентов значительно вырос на (+40% за 2020 год) и составил 1278 млрд рублей за счет привлечения новых крупных корпоративных клиентов. Средства клиентов МСБ также продемонстрировали рост на 35%, ¬до 343 млрд рублей, объем средств розничных клиентов сохранился на прежнем уровне и составил 526 млрд рублей (+1% за 2020 год).

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базеля III, на 1 января 2021 года составил 305 млрд рублей (2019 год — 206 млрд рублей), увеличившись на 48% за счет полученной за отчетный год прибыли в размере 25,9 млрд рублей, субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 года на сумму около 21 млрд рублей, субординированных депозитов в размере 27 млрд рублей, полученных РКБ от ГК «Роскосмос» в рамках реализации плана финансового оздоровления, и увеличения уставного капитала на сумму 25 млрд рублей в декабре 2020 года.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 января 2021 года составил 14,4% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала — по 11,6% (при минимальном требовании 6 и 4,5% соответственно).

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