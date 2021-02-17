«Россети» увеличили выдачу электромощности аэропорту Сургута

Компания «Россети ФСК ЕЭС» увеличила выдачу мощности аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) до 8,6 МВт для развития пассажирской инфраструктуры и ввода нового ангара для самолетов, сообщила пресс-служба компании. Ранее «Россети» отремонтировали коммутационное оборудование подстанции мощностью 250 МВА, которая обеспечивает Сургут электроэнергией.

Аэропорт подключили к комплектному распределительному устройству 10 кВ центра питания, дополнительный объем мощности составил 472 кВт. В 2020 году на подстанции 220 кВ «Сургут» были проведены техническое обслуживание и ремонт оборудования на открытых распределительных устройствах 110 кВ и 220 кВ. Подключенные к ним линии электропередачи обеспечивают транзит электроэнергии от Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Аэропорт Сургута является крупнейшим авиаузлом в ХМАО. Ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет до 1,9 млн человек.

Михаил Мананников