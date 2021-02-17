Годовая инфляция в Челябинской области стабилизировалась на уровне 4,5%

В Челябинской области годовая инфляция в январе 2021 года по сравнению с прошлым месяцем почти не изменилась и составила 4,5%. Это на 0,2 процентных пункта ниже, чем в Уральском федеральном округе (4,6%) и на 0,7 п.п. – чем по России в целом (5,2%), сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция в январе замедлился на 0,2 п.п. по сравнению с декабрем 2020 года, до 6,8%. В основном это связано с динамикой цен на овощи, прежде всего тепличные, отдельные виды фруктов и картофель. Отчасти это произошло после снижения логистических издержек поставщиков на фоне введения льготных условий на перевозку плодоовощной продукции, а также с отменой запрета на ввоз в Россию томатов из ряда стран. Замедлились годовые темпы прироста цен на молочную продукцию, в том числе из-за увеличения предложения сырого молока местных производителей и сохраняющимся действием эффекта высокой базы аналогичного периода прошлого года. Под действием предпринятых правительством РФ мер продолжили снижаться цены на подсолнечное масло и сахар. Однако подорожало мясо, в том числе на мясо птицы и колбасные изделия, из-за роста цен на корма для животных и ветпрепараты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе ускорился и составил 4,4% (в декабре – 4,3%). Основной причиной стало подорожание бензина. Также выросли цены на ювелирные изделия. Улучшение эпидемической ситуации способствовало стабилизации спроса на медицинские товары, а также моющие и чистящие средства, что привело к замедлению годовых темпов прироста цен на них. В сегменте услуг годовая инфляция в январе составила 1,9% (+0,1% к декабрю).