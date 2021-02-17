Дополнительные поезда между Ижевском и Москвой запустят в праздничные дни

В период праздничных дней февраля и марта между Ижевском и Москвой будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Поезд №231/232 сообщением Ижевск – Москва отправится из Ижевска 20 февраля и 5 марта в 01:55 и прибудет в Москву в 21:58 этого же числа. Из Москвы поезд отправится 21 февраля и 6 марта в 01:40, прибытие в Ижевск в эти же сутки в 21:28. Поезд № 279/280 сообщением Ижевск – Москва отправится из Ижевска 23 февраля и 8 марта в 09:00, прибытие в Москву на следующие сутки в 04:20. Отправление из Москвы 24 февраля и 9 марта в 11:47, прибытие в Ижевск 25 февраля и 10 марта соответственно в 08:18»,— говорится в сообщении.