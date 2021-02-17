Новосибирский Биотехнопарк рассчитывает в семь раз увеличить площади для резидентов

Биотехнопарк Новосибирской области рассчитывает до конца 2021 года получить в распоряжение два земельных участка для второй и третьей очередей развития, общей площадью около 120 га, сообщил “Ъ-Сибирь” гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития (АИР, управляет Биотехнопарком) Александр Зырянов.

«Сейчас есть определенность с участком 20 га, но это проблему не решает. Уже сейчас у нас есть резиденты, которые его займут практически полностью», — сказал он. Глава АИР уточнил, что выбранный участок находится не в наукограде Кольцово, где расположен сам Биотехнопарк, а недалеко от микрорайона ОбьГЭС, но это «устраивает резидентов».

В целом же, по словам Александра Зырянова, для того, чтобы обеспечить приток новых резидентов, Биотехнопарку на ближайшие 5-10 лет, необходим еще один участок площадью около 100 га и важно, чтобы он находился рядом с действующей первой очередью, где работает лаборатория, выступающая центром коллективного пользования.

«Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выделить часть земли СКИФа (строящийся в Кольцово ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» — прим. “Ъ-Сибирь”). Там будет большая площадка — 2 тыс. га, мы хотим, чтобы 100 га из них дали нам на третью очередь Биотехнопарка», — пояснил Александр Зырянов на прошедшем в среду заседании профильного комитета заксобрания Новосибирской области.

Сейчас Биотехнопарк занимает площадку около 20 га.

Дарья Решетникова