Выдача потребкредитов в Удмуртии за январь сократилась на 10,2%

За январь 2021 года банки в Удмуртии выдали 14,02 тыс. потребительских кредитов. Это на 10,2% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России выдача потребкредитов за указанный месяц сократилась на 11,3% — с 1,3 млн ед. до 1,15 млн ед.

Наибольшее количество потребкредитов за январь 2021 года выдали в Москве (58,1 тыс. ед.), Московской области (51,8 тыс.), Краснодарском крае (44,4 тыс.), Башкортостане (41 тыс.) и Татарстане (38,9 тыс.). Снижение выдачи по сравнению с январем 2020 года отметили во всех регионах страны, наибольшее — в Приморском крае (на 19,9%), Тюменской области (на 16%), Ханты-Мансийском АО (на 15,2%), Саратовской (на 14,9%) и Свердловской (на 14,6%) областях.

«Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно (на 11,3%). Однако существенно меньше, чем количество выданных потребкредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом (более чем на четверть). Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.