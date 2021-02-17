«Звезда» обыграла «Зенит» из Ижевска

В матче 4-го тура Кубка Федерации футбола Республики Татарстан «Звезда» со счетом 2:1 обыграла «Зенит-Ижевск» — соперника по Олимп-первенству ПФЛ.

На 10-й минуте счет открыл находящийся в пермском клубе на просмотре Данила Корягин — 1:0, а на 36-й сравнял нападающий ижевчан. Итог первого тайма — 1:1. Решающий гол забил полузащитник пермяков Владимир Лаптев за 10 минут до окончания матча.

Завтра «Звезда» сыграет с казанской «Сменой» в заключительной игре турнира. Пока у подопечных Рустема Хузина четыре победы в четырех встречах в этом предсезонном турнире.