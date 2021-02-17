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Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

Преподаватели вуза в Оренбурге стали фигурантами дела о взятках

Возбуждено уголовное дело в отношении нескольких преподавателей одного из вузов Оренбурга. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом в среду сообщает региональное СУ СК.

«По версии следствия, подозреваемые, получали от студентов незаконные денежные вознаграждения за обеспечение успешной сдачи зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний учебных дисциплин, а также за обеспечение успешной защиты курсовых работ»,– говорится в сообщении.

Во вторник следователи провели более 30 обысков по месту жительства и работы преподавателей. Во время них были изъяты документы, вещи и технические носители информации. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Георгий Портнов


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