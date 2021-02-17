Минфин России не исключил переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией

Российский Минфин может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. В 2020 году президент Владимир Путин велел облагать повышенным налогом в размере 15% дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. В случае отказа стран вносить соответствующие изменения в двусторонние налоговые соглашения он поручил разрывать их в одностороннем порядке.

«Уже внесены изменения — Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией»,— сказал господин Сазанов в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

С кипрскими властями был подписан новый протокол 8 сентября. После этого Россия подписала аналогичный протокол с Мальтой, в ноябре было заключено соглашение с Люксембургом.

Нидерландам Минфин предложил аналогичные условия, но переговоры не увенчались успехом. По оценке Минфина, в 2017–2019 годах в Нидерланды из России были выведены в виде выплат процентов и дивидендов более 1,2 трлн руб.