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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Экс-глава управления культуры Екатеринбурга покинула пост исполнительного директора МХАТ им. Горького

Бывшая глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост исполнительного директора Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького, сообщила пресс-служба театра. Она была назначена на эту должность осенью 2019 года. Ее место занял Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой.

Напомним, в декабре прошлого года Министерство культуры России выявило нарушения в использовании театром федерального имущества, расходовании средств на оплату труда и использовании президентского гранта. Материалы проверки были направлены в Генпрокуратуру.

Татьяна Ярошевская родилась в 1963 году в поселке Верхние Серги (Свердловская область). Окончила искусствоведческий факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького по специальности «История искусств». В 1994-1999 годах занимала пост председателя комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района, до 2001 года — главы комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. В 2001-2004 годах была главным редактором медиа-холдинга «Уральский рабочий». В 2004 году назначена на пост начальника управления культуры администрации Екатеринбурга.

Михаил Мананников


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