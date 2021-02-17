Пензенские полицейские пресекли сбыт свыше 50 кг наркотиков и психотропных веществ

В Пензе сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По данному факту следственное управление МВД возбудило уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в управлении, в лесных зонах Пензы полицейские обнаружили несколько тайников, в которых находились свертки с 5 кг мефедрона и 3 кг амфетамина. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали одного из подозреваемых, им оказался житель Заречного. Мужчина дал признательные показания. Вскоре в Тульской области задержали его сообщника, в машине которого обнаружили 90 свертков с различными наркотиками и психотропными веществами общей массой почти 45 кг. По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал разложить в тайники-закладки на территории восьми регионов РФ.

Подозреваемых заключили под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай