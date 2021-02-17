Онкодиспансер Башкирии закупит лекарства для лечения рака молочной железы на 150 млн рублей

Республиканский клинический онкодиспансер разместил две лота на закупку лекарственных препаратов для лечения рака молочной железы. Онкодиспансер планирует купить четыре тыс. упаковок раствора для внутримышечного введения «Фулвестрант». и 500 упаковок порошка для приготовления концентрата «Трастузумаб эмтанзин» (торговое наименование «Кадсила»). Максимальная стоимость первого контракта — 71,1 млн руб., второго — 82,4 млн руб.
Электронные аукционы состоятся 10 марта. Исполнитель должен поставить лекарства партиями с апреля по декабрь и с мая по сентябрь 2021 года.