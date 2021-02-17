В экономику Казани за 9 месяцев 2020 года привлекли почти 100 млрд рублей

Объем инвестиций в экономику Казани по итогам девяти месяцев 2020 года составил почти 100 млрд руб. Об этом заявила исполняющая обязанности главы комитета экономического развития Гузель Мингазова, передает пресс-служба мэрии.

«Доля промышленного производства составляет 46,5% валового территориального продукта, индекс промышленного производства составил 101%, а объем отгруженной продукции в целом по городу составил 428 млрд руб.», — отметила она.

По ее словам, оборот розничной торговли в городе составил свыше 537 млрд руб. Всего в прошлом году в Казани оказали услуги на 77,5 млрд руб.

"Ъ-Казань"