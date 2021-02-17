Петербург впервые достиг высокой прозрачности госзакупок

Петербург по итогам 2020 года достиг высокого уровня прозрачности госзакупок. Об это сообщили в аппарате вице – губернатора Евгения Елина. Ранее город достигал только среднего уровня прозрачности тендеров.

Как пояснил Евгений Елин, повышение уровня в рейтинге стало возможным в том числе за счет увеличения числа заявок от участников и объема контрактов Электронного магазина. Число таких закупок увеличилось в пять раз.

Всего в Электронном магазине за 2020 год было заключено более 25 тыс. контрактов. В ходе тендеров было сэкономлено более 256 млн рублей ( почти 9% от начальной цены закупок).