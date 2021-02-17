Краевые власти выделят субсидии на ремонт водного транспорта

В 2021 году на субсидирование перевозок водным транспортом из краевого бюджета планируется выделись 20,1 млн руб. Об этом сообщил сегодня на заседании регионального правительства министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский. По его словам, объем средств на субсидии на 14,8% превышает сумму, выделенную на эти цели в 2020 году. Увеличение финансирования связано с тем, что в этом году планируется выделить субсидии на капитальный ремонт судов. «Это применено впервые в истории Пермского края», — подчеркнул глава краевого минтраса.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил наряду с предоставлением субсидий на ремонт существующего пассажирского флота проработать возможность получить для региона новый транспорт. «В Российской Федерации сейчас налажено производство новых судов, в том числе с использованием самого экологичного топлива — на электродвигателях. Недавно мы проводили совещания с производителями. Сейчас надо с минэком проработать удобный механизм привлечения, либо через лизинг, либо через гарантированный пассажиропоток. Этим надо обязательно заниматься», — заявил господин Махонин.

Глава региона отметил, что сегодня не во всех территориях края можно организовать наземное сообщение. «Зачастую водные артерии являются единственной возможность добраться до тех или иных населенных пунктов», — сказал Дмитрий Махонин.

В настоящий момент в Пермском крае функционируют четыре основных пригородных водных маршрута: Сылва — Троица — Сылва, Березники — Быстрая — Березники, Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды, Пермь — Заречная — Пермь. Организовано 45 остановочных пунктов, из них 34 не имеют транспортного обслуживания. По данным краевого минтранса, количество перевезенных водным транспортом пассажиров в 2020 году составило 52,4 тыс. человек, в текущем году планируется увеличить пассажиропоток до 60 тыс. человек.

Напомним, в январе власти Пермского края создали рабочую группу по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории региона. Согласно официальным документам, коллегиальный орган будет собирать информацию о состоянии водного транспорта и его инфраструктуры, прогнозировать тенденции развития обстановки в этой сфере, вырабатывать предложения по развитию водных перевозок и заниматься подготовкой соответствующих рекомендаций субъектам транспортной инфраструктуры. По данным источника “Ъ-Прикамье”, основной целью создания рабочей группы является строительство водной транспортной инфраструктуры — причалов, заправок и прочего. Расходы на строительство причалов уже предусмотрены поправками к региональному бюджету на 2021–2023 годы, внесенными губернатором в заксобрание Прикамья. На эти цели в 2022 году планируется направить 189,4 млн руб.