Депутаты Харпа предложили присоединить поселок к городу Лабытнанги

Собрание депутатов поселка Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ) выступили с инициативой о присоединении населенного пункта к Лабытнанги. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Харпа.

«По мнению депутатов, населенные пункты, объединившись, образуют единое экономическое и социальное пространство. Для Харпа это значительно упростит получение доступа ко многим видам государственных и муниципальных услуг, ввиду удобного транспортного сообщения. При этом все социальные льготы за жителями поселка сохранятся»,— поясняется на сайте администрации.

Окончательное решение о присоединении Харпа к Лабытнанги должны принять местные жители на публичных слушаниях. В случае принятия положительного решения муниципальные власти должны будут провести ряд общественных и депутатских слушаний.

В администрации Харпа отмечают, что поселок до 2004 года уже ходил в состав города, но позднее был исключен.