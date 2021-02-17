Производство молока в Удмуртии за январь выросло на 12%

В январе 2021 года в Удмуртии произвели 72,7 тыс. тонн молока. Это на 7,7 тыс. тонн или 12% больше, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Так, рост производства в фермерских хозяйствах вырос на 13,8%, крупных коллективных — на 11,8%. Объемы сдаваемого на молокоперерабатывающие заводы сырья также выросли на 12,5%. Закупочная цена на 1 кг молока на 3 февраля в республике составляет 25,22 руб. Значение на ту же дату 2020 года составляло 24,16 руб.

Отметим, что в этом году минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать затраты производителей молока стимулирующими и компенсирующими субсидиями. Их общий объем составит 963,3 млн руб.