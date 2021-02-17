Комаровой представили нового начальника УФСИН по ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова провела первую рабочую встречу с новым начальном УФСИН России по округу Александром Федоровым, сообщила пресс-служба правительства региона. Господин Федоров был назначен на должность 12 февраля.

«Руководитель управления принимает участие в нескольких совещательных органах, которые нацелены на обеспечение безопасности: антитеррористическая комиссия, координационный совет по взаимодействию федеральных и региональных органов власти и другие. У нас действует региональная государственная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан", несколько мероприятий которой мы реализуем совместно с управлением ФСИН»,— сказала госпожа Комарова.

В свою очередь господин Федоров заявил, что в регионе реализуются проекты, направленные на пользу осужденных, чтобы в дальнейшем они «нашли себя в жизни», которые он намерен поддержать.

До назначения Александр Федоров работал в должности заместителя начальника УФСИН России по Алтайскому краю. Он работает в ведомстве более 20 лет.

Михаил Мананников