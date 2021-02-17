Чиновники из Тольятти подозреваются в халатности с обеспечением жильем детей-сирот

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников администрации Тольятти. Им вменяется халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом в среду сообщает СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2020 года сотрудниками администрации Тольятти по халатности не были освоены бюджетные средства в размере более 21 млн руб., выделенные на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»,– говорится в сообщении.

Деньги на эти цели выделялись по соглашению между министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрацией Тольятти. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов