Жительницу Ярославля подозревают в незаконной организации азартных игр

Жительницу Ярославля подозревают в организации и проведении азартных игр в помещении на улице Бабича, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. По данным следствия, 38-летняя женщина до 13 февраля этого года являлась администратором игорного заведения. В помещении были установлены десять игровых автоматов. В сообщении отмечается, что незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы. Игорное оборудование изъято. Следственным отделом по Дзержинскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (Проведение азартных игр вне игорной зоны). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что на прошлой неделе было закрыто подпольное игорное заведение на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе Ярославля. В помещении игорного салона были установлены пять игровых автоматов, которые в настоящее время изъяты. Уголовное дело расследуется по ст. 171.2 УК РФ было возбуждено в отношении 44-летней местной жительницы.

Кристина Куракина