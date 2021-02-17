17 февраля, среда
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Загрузка петербургских отелей упала до 35%

За прошлый год петербургские отели были загружены только на 35%. Данный уровень вдвое ниже, чем был зафиксирован по итогам 2019 года.

Как сообщают аналитики международной консалтинговой компании Colliers, за 2020 год Петербург посетили не более 2 млн туристов, что в пять раз меньше обычного уровня. Средняя стоимость размещения в городских отелях снизилась на 29% и составила 4,6 тыс. рублей в сутки.

Эксперты считают, что гостиничный рынок будет восстанавливаться, прежде всего, за счет внутреннего туризма. Возобновление зарубежного спроса и частичное восстановление докризисных показателей ожидается с лета.

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