Ярославские власти хотят получить федеральные деньги на модернизацию ЖКХ Ростова

В Ярославской области прорабатывается возможность включить город Ростов Великий в проект Минстроя РФ, сообщил заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец на пресс-конференции 16 февраля. Пресс-конференция была посвящена вопросам устранения последствий коммунальной аварии в городе Ростове Великом, произошедшей 13 февраля. По последним данным, без отопления в городе остаются еще два многоквартирных дома, в которых проживают 100 человек.

Виктор Неженец рассказал, что износ коммунальной инфраструктуры в Ростове составляет около 70%.

«В связи с частой сменой эксплуатирующих организаций, связанной с банкротством предприятий, в последние годы шла только замена отдельных, наиболее изношенных участков»,— пояснил господин Неженец, уточнив, что большой капитальный ремонт тепловых сетей проводился только в 2003 – 2005 годах.

Он также отметил, что стоимость замены одного км тепловых сетей составляет около 20 млн руб. На 2021 – 2022 годы в Ростове были запланированы мероприятия по замене более 1 км тепловых сетей, а также строительство 800 м новых тепловых сетей и центрального теплового пункта. Также, запланирована реконструкция котельной №38 с установкой новых котлов, теплообменников, насосов и обновлением резервного топливного хозяйства.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что город Переславль-Залесский Ярославской области вошел в пилотный проект Минстроя РФ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%. Программа рассчитана на три года, ее бюджет составляет более 900 млн руб. В 2020 году из федерального бюджета получено 245 млн руб. Средства будут поступать до 2022 года.

По словам Виктора Неженца, износ сетей в Ростове Великом составляет 70%. Модернизация ЖКХ требует больших затрат. Если Ростовский район попадет в проект Минстроя РФ, это позволило привлечь федеральные средства на обновление систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подробнее о решении коммунальных проблем Переславля-Залесского с помощью федеральных денег в материале “Ъ-Ярославль” – «Сетью сеть поправ».

Дарья Сабаева