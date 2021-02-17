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Сотрудницу штаба Навального в Тюмени оштрафовали за стрим c акции 31 января

Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал на 12 тыс. руб. сотрудницу регионального штаба Навального Александру Разову, которая во время несанкционированной акции 31 января вела прямую трансляцию на YouTube. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба. Она была признана виновной в нарушении ч. 5 ст. 20. 2 КоАП РФ (нарушение установленного проведения шествия или митинга).

Напомним, 23 и 31 января в Тюмени прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Несколько человек, включая несовершеннолетних, были задержаны. Кроме того, суд арестовал сотрудника местного штаба Навального Сергея Осколкова и координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина на восемь суток за призывы к участию в несогласованной акции 23 января.

Илья Смирнов


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