За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались еще 4 человека

За минувшие сутки в Башкирии от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались еще четыре человека. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии в республике составило 238 человек. Выявлено 153 новых случаев заражения.

По данным минздрава, на сегодняшний день в Башкирии COVID-19 диагностирован у 26 994 человека. Из них 255 проходят лечение в стационарах, 22 пациента в тяжелом состоянии, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Внебольничную пневмонию за сутки диагностировали у 161 человека.

Дарья Кучеренко