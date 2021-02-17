17 февраля, среда
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ   |  купить фото

Верховный суд признал законным согласие ВККС на возбуждение второго уголовного дела в отношении Светланы Мартыновой

Жалобу экс-судьи отклонила апелляционная коллегия

Апелляционная коллегия Верхового суда (ВС) РФ отказала бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, которая просила признать незаконным согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение в отношении нее уголовного дела о мошенничестве. Решение коллеги опубликовано на сайте ВС РФ.

ВККС РФ рассмотрела представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и 17 июля дала согласие на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности в деле, возбужденном в 2015 году в отношении жителя Адыгеи Руслана Шнахова и иных лиц. Господин Шнахов и его сообщники обвиняется в хищении с банковского счета Надежды Цапок 92 млн руб.

Светлана Мартынова сейчас отбывает наказание, она была осуждена за махинации с участками сельхозназначения, находившимися в аренде семьи Цапков.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя