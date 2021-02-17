Верховный суд признал законным согласие ВККС на возбуждение второго уголовного дела в отношении Светланы Мартыновой

Апелляционная коллегия Верхового суда (ВС) РФ отказала бывшей судье арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, которая просила признать незаконным согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение в отношении нее уголовного дела о мошенничестве. Решение коллеги опубликовано на сайте ВС РФ.

ВККС РФ рассмотрела представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и 17 июля дала согласие на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности в деле, возбужденном в 2015 году в отношении жителя Адыгеи Руслана Шнахова и иных лиц. Господин Шнахов и его сообщники обвиняется в хищении с банковского счета Надежды Цапок 92 млн руб.

Светлана Мартынова сейчас отбывает наказание, она была осуждена за махинации с участками сельхозназначения, находившимися в аренде семьи Цапков.

Анна Перова, Краснодар