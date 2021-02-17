Смерть военнослужащего в Белгороде объяснили менингококковой инфекцией

Служивший в расположенной в Белгороде воинской части воронежский солдат-срочник скончался от менингококковой инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Как сообщал ранее в своем Telegram-канале портал «МОЁ! Online. Воронеж», речь идет о 19-летнем студенте технологического университета Андрее Столповских. По данным издания, он служив в части №20925. Родственники считают, что солдата можно было спасти, «если бы вовремя начали лечение».

В пресс-службе ЗВО сообщили, что солдат обратился в медпункт части 11 января с жалобами на плохое самочувствие и в тот же день после обследования и ухудшения состояния был направлен в «городскую медицинскую организацию» Минздрава РФ.

Затем 12 января Андрея Столповского перевели в инфекционную больницу Белгорода, где ему поставили диагноз «менингококковая инфекция в тяжелой форме». «Военнослужащему оказывалась вся необходимая медицинская помощь, однако из-за скоротечности и тяжести протекания заболевания спасти его не удалось», — рассказали в пресс-службе.

Александр Прытков