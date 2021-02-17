Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, который проходит в эти дни на кортах Мельбурна. Медведев, обыграв в четвертьфинале соотечественника Андрея Рублева. Матч завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 6:2 соответственно. Эта победа позволит Медведеву подняться на третью строчку рейтинга. Теперь в полуфинале он сыграет с победителем из пары Стефанос Циципас—Рафаэль Надаль. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Реальная борьба в российском четвертьфинале Australian Open шла только в первом сете. В начале матча у Андрея Рублева еще хватало сил противостоять лучшему теннисисту России, но на большее его не хватило. Проиграв первый сет со счетом 5:7, во втором он начал уступать Медведеву гейм за геймом. Причиной стало жаркое австралийское солнце, уверены комментаторы Илья Геец и Максим Янчевский:

— Потерял контроль над своими ударами. — Ты знаешь, как будто взяли и выключили у него эту энергию. Та батарейка, которая была… — Плохо на жаре человеку. — Да. — В Австралии уже на моей памяти на каждом турнире есть кто-то, кому плохо на корте от жары.

В итоге все решилось в трех сетах. Правда, Медведеву после этого матча на жаре тоже было непросто. Он даже вызвал физиотерапевта прямо на корт, что испугало многих. К счастью, обошлось без травм. И после небольшого массажа Даниил Медведев даже рассуждал о российском финале: «Если будет российский финал, то было бы здорово. Конечно, нам будет сложно. Но, тем не менее, теннис любят больше в России, и мы становимся, стали уже теннисной нацией».

Но для исполнения этой мечты — два россиянина в финале Australian Open — еще далеко. Например, Аслану Карацеву, который также вышел в полуфинал, будет противостоять сам Новак Джокович, да и у Медведева соперник будет непростой. Хотя в нынешних условиях, когда спортсмены проходили долгий карантин перед турниром, любой из оставшихся в сетке игроков может стать победителем, говорит заслуженный тренер России Борис Собкин: «В нынешних условиях любой может выиграть, причем я совершенно искренне так считаю. Но это не исключает того, что могут выиграть опять Джокович или Надаль, понимаете, они имеют не меньшие шансы, чем все остальные».

Кстати, с четверга на трибуны кортов Мельбурна будут пускать болельщиков, что тоже может повлиять на результаты полуфинальных матчей, считает обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «В теннисе болельщики — это более серьезный фактор, чем в футболе. Потому что в последнем случае все-таки играет команда, и психологически футболисты друг друга могут поддерживать, а в теннисе игрок один. Мы же прекрасно помним выход Даниила Медведева в финал US Open в 2019 году, какое там значение на самом деле имели болельщики, которые, с одной стороны, относились к Дане сначала негативно. Но на фоне этого негатива он мог себя заводить, и это сказалось на его игре в положительную сторону».

Полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде на Australian Open запланированы на четверг и пятницу, начало в 11:30. Прямую трансляцию из Мельбурна будет вести телеканал Eurosport.