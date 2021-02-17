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В Татарстане по-прежнему не рекомендуют проводить корпоративы

Управление Роспотребнадзора по Татарстану по-прежнему не советует проводить корпоративы на рабочем месте. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

«Что касается проведения таких мероприятий на рабочих местах, рекомендация сохраняется. Не проводить на рабочих местах по возможности, особенно если это касается каких-то обособленных подразделений», — отметила госпожа Замалиева.

При этом разрешается проведение корпоративов на предприятиях общепита. Однако в этом случае должна соблюдаться соцдистанция в полтора метро, заполняемость зала не должна превышать 70%, а присутствовать на мероприятии могут лишь сотрудники одной компании в количестве не более 100 человек.

"Ъ-Казань"


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