Суд подтвердил применение незаконной схемы оптимизации налогов крупным застройщиком Тюмени

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность доначисления ООО «Специализированный застройщик «Стройтехнолоджи» и ООО «Акварель» (входят в тюменскую группу компаний «ТИС») более 330,9 млн руб. Решение суда вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году ИФНС Тюмени № 3 провела выездную проверку уплаты СЗ «Стройтехнолоджи» и ООО «Акварель» налогов в 2015-2017 годах. По итогам проверки компаниям были доначислены налог на прибыль, пени и штраф суммарно в размере 330,9 млн руб.

В 2015-2017 годах СЗ «Стройтехнолоджи» занималось строительством домов в жилом комплексе «Соседи», а ООО «Акварель» строило жилой комплекс «Акварель» (оба — в Тюмени). Обе компании применяли упрощенную системную налогообложения (УСН) с объектом «Доходы минус расходы». При этом дома строились с заключением с покупателями будущих квартир договоров участия в долевом строительстве. По мнению налогового органа, СЗ «Стройтехнолоджи» и «Акварель», входящие в одну группу компаний «ТИС», применили одинаковые схемы неправомерной минимизации налоговых обязательств. Налоговики вменили этим компаниям вовлечение одних и тех же лиц (иностранных и российских), создание формального документооборота, направленного на незаконное сохранение права на применение УСН, сокрытие выручки от реализации квартир. «Определенный налогоплательщиками финансовый результат строительства не соответствовал действительной налоговой обязанности, являлся результатом применения схемы неправомерной налоговой минимизации»,— решили в ИФНС. В частности, налоговые инспекторы указали на формальное вовлечение в договоры участия в долевом строительстве и договоры уступки права двух кипрских компаний («Настоле Лимитед» и «Сигворм Лимитед») и ООО «Деловой мир».

СЗ «Стройтехнолоджи» и «Акварель» с выводами налоговиков не согласились и обратились в суд. Арбитражный суд Тюменской области поддержал налогоплательщиков, признав решения ИФНС о доначислении налогов незаконными. Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, признав позицию налогового органа законной. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе постановление апелляционного суда.

По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, изучившего материалы дела, практика налоговых споров показывает, что реализация застройщиками помещений по договорам долевого участия подобным образом влечет риски возникновения претензий у налоговой службы о необоснованной налоговой выгоде, связанной с занижением выручки. «Сама по себе взаимозависимость сторон сделки не порок, если она не оказывает влияние на условия совершаемых налогоплательщиками сделок. Поэтому основным риском сделки с взаимозависимым лицом является оспаривание цены сделки. Это позволяет ставить вопрос о возможном занижении дохода»,— пояснил юрист.

Существенное значение, по мнению Дениса Черкасова, имеет анализ условий сделок, реальность их исполнения, финансовые потоки их участников. «В ситуации предъявления налоговым органом обоснованных претензий в искажении смысла хозяйственных операций с взаимозависимым лицом, налогоплательщику следует раскрыть разумные экономические основания сделки, деловые цели, выбор контрагента, объяснить, в чем заключается целесообразность именно такого способа реализации помещений. В случае же, если суд установит мнимость сделки, то есть создание формального документооборота, направленного на незаконное сохранение права на применение специального налогового режима, то налоговая выгода не может быть признана обоснованной, поскольку получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности»,— указал он.